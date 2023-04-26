السلمان: بيئة العمل في قطاع الزراعة صعبة بسبب غياب شروط السلامة المهنية

الوكيل الإخباري - أكدت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، أن عمال الزراعة يواجهون تحديات كبيرة في بيئة العمل وظروفه، الأمر الذي يحرمهم من الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل ونظام عمال الزراعة الذي صدر قبل نحو عامين.

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وقالت رئيس النقابة بشرى السلمان، في حديث صحافي ضمن تقرير يسلط الضوء على معاناة العاملين في قطاع الزراعة ومدى توفر شروط السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف في 28 من نيسان كل عام، أن النقابة هي المظلة النقابية التي تمثل عمال الزراعة بعد أن تم ضمهم بموجب قرار التصنيف المهني الذي صدر العام الماضي، وهم أحد القطاعات العمالية التي تعاني من بيئة عمل صعبة جراء غياب شروط السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل.



وأضافت السلمان، أن العاملين في قطاع الزراعة يتعرضون إلى مخاطر عدة ومتنوعة بسبب غياب متطلبات السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم، وهو ما يجعل بيئة عملهم صعبة ويعرض حياتهم إلى الخطر ويؤثر على سلاماتهم، إلى جانب أنهم عرضة للإصابة بالأمراض المهنية التي تلازمهم مدى حياتهم.



وأوضحت السلمان، أن أسباب إصابات وحوادث العمل التي يتعرض لها العاملون متعددة ومنها: لدغات الحشرات الزراعية، التعامل مع الأسمدة ومواد الرش، أمراض جلدية، الإجهاد الحراري بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس والعمل لساعات طويلة وغيرها، إلى جانب حوادث السير أثناء الذهاب والإياب إلى مكان العمل، والحوادث التي تحدث جراء غياب معايير السلامة العامة في أماكن سكنهم.



وشددت السلمان، على أن هذا الواقع الصعب لعمال الزراعة يتطلب تفعيل نظام عمال الزراعة، وتطبيق ما نص عليه من حقوق عمالية وحمايات قانونية وردت في قانون العمل، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على شروط السلامة والصحة المهنية في الحيازات الزراعية، والتأكد من توفير المتطلبات والأدوات التي تحمي العمال من مخاطر العمل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها أن تراعي هذا الموضوع.



وأشارت السلمان، إلى أن النقابة تبذل جهودها من أجل تحسين واقع عمال الزراعة بالشراكة مع الجهات التي تمثل أصحاب العمل، والمؤسسات المعنية بالقطاع.

كما أنها تسعى إلى خلق شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة بهدف عقد برامج وأنشطة توعوية بالحقوق المكفولة لعمال الزراعة، لافتة النظر إلى أن النقابة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبورت عقد مؤخرا ورشة تدريبية ضمن سلسلة ورش تهدف إلى التوعية بأساسيات العمل النقابي في منطقة غور الصافي.