الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

اصابتان بحادثي دهس في عمان

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

للمقبلين على البناء.. تعرف على الأسعار الجديدة لحديد التسليح والاسمنت الأسود في الأردن

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن

اعلان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين بشأن القروض

الخميس، 20-07-2023 10:11 ص

الحياري : عدد زوار تلفريك عجلون تجاوز الـ 4 آلاف شخص أمس الاربعاء

72023110146390619185


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة، أروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون تجاوز الـ 4 آلاف زائر من مختلف الجنسيات مساء أمس الأربعاء تزامناً مع عطلة رأس السنة الهجرية .

وأكدت الحياري بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الاقبال على التلفريك جيد جداً الى ممتاز ولم يتأثر خلال موجة الحر وخاصة في أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية كأمس الأربعاء الذي تجاوز عدد الزوار فيه 4 آلاف شخص . 

واضافت ، أن التذاكر الالكترونية لا زالت قيد الدراسة حيث من الممكن الدمج بس الحجز الالكتروني المسبق والحجز على ارض الواقع في عطل نهاية الأسبوع مؤكدة ان القرار سيصدر بذلك فور الانتهاء من الاجراءات . 

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_1681069926gBF6DdBa

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

620231293258148380023

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

الدفاع المدني 4

اصابتان بحادثي دهس في عمان

5

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

file (1)

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

1

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

أخبار متعلقة
9202213104131622399187

مصدر يوضح حول موعد العطلة الرسمية

649e87f99944e

إجراء صيانة عامة لموقع ومرافق تلفريك عجلون بسبب إقبال الزوار

496843

20 ألف زائر لتلفريك عجلون في 10 أيام

2bc2ed50-7180-45c5-8e54-94c276310b52

عطلة رسمية لتلفريك عجلون الثلاثاء .. ويعاود استقبال الزوار اول ايام العيد

1120221223170957202002

توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى