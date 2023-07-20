الحياري : عدد زوار تلفريك عجلون تجاوز الـ 4 آلاف شخص أمس الاربعاء

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



اضافة اعلان

قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة، أروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون تجاوز الـ 4 آلاف زائر من مختلف الجنسيات مساء أمس الأربعاء تزامناً مع عطلة رأس السنة الهجرية .وأكدت الحياري بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الاقبال على التلفريك جيد جداً الى ممتاز ولم يتأثر خلال موجة الحر وخاصة في أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية كأمس الأربعاء الذي تجاوز عدد الزوار فيه 4 آلاف شخص .واضافت ، أن التذاكر الالكترونية لا زالت قيد الدراسة حيث من الممكن الدمج بس الحجز الالكتروني المسبق والحجز على ارض الواقع في عطل نهاية الأسبوع مؤكدة ان القرار سيصدر بذلك فور الانتهاء من الاجراءات .