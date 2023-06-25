عطلة رسمية لتلفريك عجلون الثلاثاء .. ويعاود استقبال الزوار اول ايام العيد

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



أكد رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات تعطيل اعمال تلفريك عجلون بعد غد الثلاثاء والذي يصادف يوم وقفة عرفة .

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واشار هميسات لـ " الوكيل الإخباري" ان تلفريك عجلون سيستأنف استقباله للزوار اعتباراً من اول يوم عيد الاضحى المبارك من الساعة 11 صباحاً، في حين سيتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسيكون موعد إغلاق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.



وكانت المجموعة بدأت بتشغيل المشروع الجمعة 16 حزيران ، بهدف توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة، ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة ومحفزاً للمستثمرين في القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك المحافظة مقومات النجاح وغناها بالميزات التاريخية والأثرية والدينية والبيئية والغابات الحرجية.



وحظي تلفريك عجلون باشادة الاردنيين والزوار خلال الايام الماضية من حيث النظافة والتنظيم ، حيث استقبل خلال أسبوعه الأول أكثر من 10 آلاف زائر.

