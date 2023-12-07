الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تكشف الحالة الجوية ليوم غد الجمعة .. زخات مطرية في هذا الموعد !

مصر: لن نسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه

20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

غارة للاحتلال على منزل بدير البلح وسط غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة

الاحتلال يؤكد رفضه القاطع لوقف إطلاق النار بغزة

إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

عاجل

الاحتلال يقصف مسجد وسط مخيم جباليا

الخميس، 07-12-2023 01:12 م

الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"

JOTC logo


الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) تعيين المهندس حسن سعود الحياري مديراً عام للشركة المساهمة الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة

اضافة اعلان


وتعتبر الشركة أول مزود تخزين مستقل مفتوح الوصول في الأردن، وتقدم خدمات تخزين ومناولة ونقل على مستوى عالمي للعملاء المحليين والإقليميين في قطاع النفط والغاز


كما أن الشركة مسؤولة بشكل أساسي عن تخزين وتأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال


والمهندس الحياري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة في العراق، وله خبرة حوالي 22 عاما في قطاع الطاقة اكتسبها من خلال انضمامه لكادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2001، حيث عمل خلالها في قطاعي النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتولى العديد من المسؤوليات في الوزارة آخرها منصب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1701946494834

سلطة إقليم البترا تبحث تنظيم العملية السياحية والتنموية في اللواء

11202328144522577610462

الأردن يؤكد استمرار جهوده في وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية

1701946522014

الأردن يستضيف تدريبا إقليميا لمحاكاة الاستجابة الإنسانية متعددة التخصصات

0L5A0275

وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحصل على شهادة الآيزو

1701948627246

بحث تفعيل منظومة حكيم بالمستشفيات الخاصة

2c71aedc3fffc29332fb6a41a8609ab6

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

أخبار متعلقة
0L5A1483

هيئة الطاقة تتلقى 1130 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الأول الماضي