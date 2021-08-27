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الجمعة، 27-08-2021 02:06 م

الخارجية : الأفغان غادروا إلى أميركا فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز إن الأفغان، الذين كان الأردن سمح بمرورهم عبر أراضيه مطلع الأسبوع الحالي في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غادروا المملكة فجر اليوم الجمعة.

وقال الفايز في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"  إنّ مرورهم من الأردن ومغادرتهم تم وفق ترتيبات تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سمح الأردن وفقها بمرور ما حده الأعلى 2500 شخص عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة إسهاماً منه في جهود التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان. 

وأكد الفايز أنّ الأفغان الذين يتم إجلاؤهم، ويمرون عبر الأردن لفترة قصيرة جداً "ترانزيت"، ليسوا لاجئين في الأردن، ولا يُمنحون صفة اللجوء، ولا يتحمل الأردن أي أعباء جراء عبورهم أراضيه. وأشار الفايز إلى أنّ وصول الدفعة الأولى ومغادرتها اكتملت في أقل من أسبوع. 

وأضاف الفايز أنّ عملية مرور الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وفق الإتفاق والترتيبات المشار إليها أعلاه.

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