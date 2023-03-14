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الثلاثاء، 14-03-2023 08:35 م

الخارجية: العثور على جثتي الأردنيين الطراونة في تركيا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، وفاة المواطنَين الأردنيَين الاثنين، اللذين انقطع الاتصال بهما منذ بداية الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا التركية بداية شهر شباط الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري بأن السلطات التركية المختصة قد أبلغت السفارة الأردنية في أنقرة بنتيجة فحص الحمض النووي (DNA)، الذي أكد هوية المواطنَين الأردنيَين رحمهما الله. 

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيدين.

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