الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

قرار صادر عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

الخارجية تستنكر حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف

تحويل السير المؤدي لتقاطع النهضة اعتباراً من فجر الجمعة

السفير الأردني في القاهرة ينعى الفايز

إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب منصور بسام الطهراوي

الخميس، 26-01-2023 01:16 م

الخارجية تستنكر حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف

وو


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين اليوم. 

اضافة اعلان


واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشدداً على أهمية إطلاق جهد حقيقي لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault (6)

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

327595410_8768753833166901_544604505805362164_n

قرار صادر عن مجلس الوزراء - تفاصيل

82021181531969605600

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

112022410593501729084

تحويل السير المؤدي لتقاطع النهضة اعتباراً من فجر الجمعة

22

السفير الأردني في القاهرة ينعى الفايز

8202218125559601992164

إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

أخبار متعلقة
44444

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

وزارة الخارجية

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وزارة الخارجية

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد منع السفير الأردني من دخول الأقصى

167sbo6

إعلام فلسطيني: الاحتلال يمنع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى

5028fec7-74a8-41be-bdb0-a334e88675a3

وفاة طالب الطب الأردني أنس العتوم في كازاخستان

وزارة الخارجية

الخارجية تدين استهداف كنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية