وفاة طالب الطب الأردني أنس العتوم في كازاخستان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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توفي الشاب الأردني أنس أحمد فايز العتوم اليوم الثلاثاء في كازاخستان.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب العتوم طالب سنة ثانية في كلية الطب توفي بعد صراع مع مرض السرطان والذي لازمه لمدة 3 سنوات.



واضافوا أن الشاب العتوم حارب وقاوم السرطان حتى اخر لحظة في حياته وكان يتميز بالكثير من الايجابية والتي امدتهم بكثير من القوة.



وأشاروا ان الشاب كان في تحسن دائم وحالته الصحية جيدة قبل أن يختاره الله الى جواره .



بدوره أكد مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع نقل جثمان الشاب إلى الأردن وتنتظر رد الجهات الرسمية في كازاخستان.



ومن المقرر أن يشيع جثمانه حين وصوله من كازاخستان في بلدة جنين الصفا بلواء الكورة في محافظة إربد.

