الخارجية: تواصلنا مع أكثر من 100 أردني في كازاخستان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الاردنية في كازاخستان تواصلت مع أكثر من 100 أردني هناك رغم انقطاع الاتصالات إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

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وأضاف أبو الفول اليوم الخميس لـ" الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع أحوال الأردنيين في كازاخستان عن كثب للإطمئنان على سلامتهم.



ودعا أبو الفول الأردنيين هناك إلى الإلتزام بحظر التجول وعدم الإقتراب من المناطق التي تشهد احتجاجات أو أي شغب شعبي.



وتستمر الاحتجاجات في كازاخستان اعتراضا على مضاعفة أسعار الغاز ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد .



وأفادت وسائل إعلام كازاخية أنه تم تعليق عمل البنوك والبورصات مؤقتا بالإضافة إلى انقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت .



يذكر أن عدد الأردنيين في كازاخستان حوالي 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.

