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الأحد، 26-02-2023 06:00 م

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

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الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، أنه سيطلق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023، يوم الأربعاء المقبل.

وقال الديوان، في بيان له، "استنادا لأحكام المادة (8) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، يطلق ديوان الخدمة المدنية الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023".

وأضاف، أن الكشف التنافسي سيتم اعتماده في تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية لهذا العام.

ونوه إلى أن إطلاق الكشف سيكون عبر مؤتمر صحفي يعقده رئيس ديوان الخدمة المدنية يوم الأربعاء المقبل 1 آذار في تمام الساعة 11 صباحا في مبنى الديوان.

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