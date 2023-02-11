ديوان الخدمة ينشر أسماء الناجحين في الامتحانات التنافسية بمختلف التخصصات

الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحانات التنافسية التي تم عقدها من 11-1-2023 الى 12-1-2023 في الديوان

وتالياً الأسماء:

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بكالوريوس الابنية والانشاءات

البادية الجنوبية / لواء الحسا

ضحى خالد اكريم الحجايا

مجد حسين سلمان السراحين



البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

دعاء سحيمان بخيت المرشود العظامات

محمد خالد ارشيد المرشود



بلدية الشفا

براق محمد علي بني عطا

جعفر محمد مهدى احمد الغرايبه

شروق زياد عبد الحميد المعايطه

مادلين طعمه جمال حداد

يحيى محمد احمد الزعارير



محافظة اربد / لواء الرمثا

جعفر محمد توفيق محاسنه

عبد الله علي ياسين الشبول

محمد فكري احمد الدرايسه

وعد ثامر نجم القبلان



محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

نانسي محمد عبد الرحيم اسماعيل



محافظة الطفيلة

الاء عوض حمد العتايقه

امنه مزعل علي القرارعه

تالا محمد سليمان العوران

عائشه محمد عبد القادر الخلفات

هديل احمد عطيه السعودي



محافظة العاصمة / لواء ناعور

علا راتب محمد جاد الله

محمد عبدالرؤوف محمد العكور

محمد عماد عبد الرزاق حياصات



محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

احلام حماد سالم العصيات

بتول رجا علي العمرو

بتول عوده الله سلامه القيسي

بيان محمود احمد حليحل



محافظة الطفيلة / لواء بصيرا

افنان محمد عيد ثلجي الخوالده

ايمان حسن عطوه الطوره

خديجه محمد ابراهيم القطيشات الخصبه



محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا

الاء سالم عبد المهدي الخريبات

ميسم عبدالرحيم سالم الضمور

نضال محمد حسين ابو عبيد



محافظة معان / لواء البتراء

اخلاص مد الله ابراهيم الرواضيه

سهى عمر هارون الرواضيه

شدن محمود محمد النوافله

لينا خضر هارون الخليفات

منى سلامه ضيف الله السلامين

هديل احمد موسى الشبعان

هناء محمد احمد الحسنات



محافظة معان / لواء الشوبك

رؤى ابراهيم عبد العزيز الشقيرات

ضحى ابراهيم فلاح الخصيلات

عباده نايف احمد الهباهبه

منال ماجد ابراهيم الدحيات



محافظة معان / لواء قصبة معان

ثائر عاطف محمد الزيادنه

سجى عبدالله جميل كريشان

عبد الرحمن خليل محمد ابو معيتق

عبد الفتاح سمير عبد الفتاح سماره



بكالوريوس الهندسة الالكترونية

محافظة العاصمة

المعتصم احمد جميل زايد

حسام عبد الحفيظ مصباح التميمي



بكالوريوس الهندسة الصناعية



بلدية سلطة اقليم البتراء

بلقيس محمود صالح الصمادى



محافظة جرش

احمد هايل محمد الزعبي



المملكة

امين محمود امين الشريده

سناء محمود عبد الرحمن خطاطبه

شهناز عبدالله محمد العمرى

علاء الدين زيدان علي جرادات

نور ابراهيم محمد الدويرى



بكالوريوس الهندسة الكهربائية

محافظة الزرقاء

بلال حسن سلامه الغويري

زهير فتحي خليل الحميدات



محافظة الطفيلة

غيداء فايز يحيى السفاسفه المزايده



محافظة معان / لواء البتراء

ايمان نايل علي الفلحات

رمال محمد علي الفضول

محمد احمد خليل الخليفات



المملكة

صهيب عدنان موسى الصالح

علي حسين علي ابو عنزه



بكالوريوس الهندسة الكيماوية



محافظة الزرقاء

انس سليمان حسن المجذوب



محافظة المفرق

احمد خالد عوض الجزازي

اياد عبد الرزاق سليمان الحسبان



المملكة

اسراء احمد حسين طلفاح

امل فائق سليمان اللوباني

لينا عليان كريم الخرابشه



بكالوريوس الهندسة المدنية



محافظة العاصمة

امجد ناجح يوسف كنعان

ايهاب محمد ابراهيم الهيجاوى

ذوقان محمد عمرو الجابرى

رنا راتب صالح الصالح

شرين هاني حسن قطيشات

لانا عمر عبد الله شطناوي

محمد علي عدلي عبد الرحيم خلفه

هيثم وليد محمد الطريفي



بكالوريوس الهندسة المعمارية



بلدية سلطة اقليم البتراء

تسنيم احمد موسى العمرات



بكالوريوس الهندسة الميكانيكية



اقليم وسط

ماهر معروف مفلح الطالب

وصفي عمر سليمان حجاحجه

يوسف محمد عبد العزيز اللصاصمه



بلدية سلطة اقليم البتراء

عبد الله محمد احمد العلايا

محمد عبد الرحيم هويمل السعيدين



محافظة معان / لواء البتراء

سعد عبد القادر علي الرواضيه



بكالوريوس حقوق

اقليم وسط

بثينه عادل صالح الرحامنه

عبلا سلمان محمد عوامله

محمد شاهر عبد خلف



البادية الجنوبية / لواء الحسا

ابتسام دميان عبد الفتاح كيالي



البادية الجنوبية / لواء الحسينية

بتول عمر محمد الزيادنه



البادية الجنوبية / لواء قصبة معان

هبه عبدالكريم عفاش الجازي



البادية الوسطى

خلدون حماد جديع الحامد

عبد العزيز محمد سلامه الجمعان



بلدية الأزرق

سوزان عبدي فضل الله اسعيد

صفاء اسعد فندى الاعور



بلدية الباسلية

سناء ريحان محمد القضاه

نايف فهد حمد الخريشا

ولاء خالد مصطفى صادق



بلدية الجفر

فخر عوده سحيمان الدمانيه



بلدية الحسا

عمر عبد الهادي ابراهيم الهدايات

محمد سلامه قاسم الجرره



بلدية الحسينية الجديدة

رنا ناصر عايض المصبحيين



بلدية الخالدية

احمد عمر فلاح العطين

محمد عاطف محمود الطرمان



بلدية الرمثا الجديدة

جلال سليمان محمد طنش

صفوان احمد عواد البشابشه

محمد جبر جاد الله الفواخره

محمود عوض شحاده السميرات



بلدية السرحان

عاليه عارف محمود المقيطي

وعد عيد محارب السرديه



بلدية الشراء

ساره عثمان مزلوه الدراوشه



بلدية الفحيص

صوفيا محمد حسين المصرى

لمى جهاد يعقوب الحجازين



بلدية اليرموك الجديدة

بسما خليل محمد الختاتنه

بلدية ام الرصاص

خالد خلف عوض الهقيش

عبد السلام فرحان حميدان العدينان

بلدية سلطة اقليم البتراء

انس خالد حمود النوافله

حسام محمد خليل الحسنات

زيد محمد محمود السعيدات

محمد غازي محمد النوافله

محمود صادق مصلح الفرجات

يحيى محمد ابراهيم العمرات



بلدية شرحبيل بن حسنة

حازم سعد سليمان الخدام

سماهر محمود ذياب الحوراني



بلدية صبحا والدفيانه

خالد ذوقان عبطان الفواز

سهير محمد صالح الفواز

عدي منور غياض الربيعات

هشام علي حسين الجمعان



محافظة اربد

براء خالد غافل ابو الزبده

ربى عبد الكريم صالح المغربي

عصام تركي امين طرادات

مامون محمد فرحان الزعبي

محمد سالم سليمان قرعان

نضال محمد خير عبد القادر دواغره



محافظة البلقاء

جميله ممدوح محمد الفاعورى

زهره سليمان معمر ثامر

سامر فرج صالح العبد اللات

سعيد حمدان منيزل ابو رمان

محمد عبد العزيز عبد الحليم الرمامنه

محمود جميل احمد الزعبي

مدين محمد عبدالمعطي العزب



محافظة الزرقاء

احمد محمد ناجي علاونه

حمزه عبد الله ابراهيم مقدادي

سليمان محمد سليمان الرفاعي



محافظة العقبة

باسم صالح حمدان بني فياض

جبريل علي لافي ربابعه

محمد عيسى سليمان المومني

هديل رضوان محمد المبيضين



محافظة الكرك

اخلاص صالح سالم الكركي

اشرف احمد سلامه المحادين

ايمان اسماعيل عبد السميع الحلواني

تماضر امين حسين المعايطه

حنان ياسين صالح ابو رمان

سرى محمد عبد الكريم الجعافره

سناء محمد سليمان الرماضين

شروق عمر عبد الفتاح الجخلب

علاء ناصر فواز الرواشده

علي حمد عيسى الضلاعين

مروان فارس يوسف المدانات

نور الدين نعيم زاهي الشمايله

وفاء حابس عواد الكعود

وليد عبد المجيد محمد العساسفه



محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

احمد محمد عبد الكريم النوايشه

رائد موسى عبد القادر النوايشه

زكريا احمد عايد الهويمل

شروق عصر حمد الضلاعين

طارق علي سلامه المرادات

علاء محمد علي العشوش

مسلم محمد سالم المطارنه



محافظة المفرق

خلدون محمد فهد العجلوني

رانيه رزق الله سالم عليمات

عبير محمد عابد بصبوص

لينا عبد المجيد فيصل الدغمي

ياسر محمد بركات المسند



محافظة جرش

احمد مصطفى عقله قوقزه

عثمان عارف مصلح حسن

محمد احمد مفلح القرعان



محافظة عجلون

اسراء مصطفى زكي ابعاره

حمزه سلمان محمد الصمادي

ريما خليل ابراهيم الصمادى

زكريا احمد علي القضاه

سلام محمد خير اسماعيل طوالبه



محافظة مادبا

رانيا احمد رجا الرحيل

رنده طالب مطلق الموازره



محافظة معان

اكرم قاسم سليم الرفايعه

بيان عبد الحميد محمد كريشان

حنين محمود مصطفى الرواضيه

خالد منير عبد القادر السعايده

قتيبه عوض سلمان الشقيرات

نبال رائد عمر صلاح

هاله محمد داود صلاح

هديل محمود ضيف الله ابو هلاله

محافظة معان / لواء البتراء

سبأ يونس حسن الطويسي

ضحى هشام محمود مساد

عبير تيسير احمد بني عيسى



المملكة

جميل احمد جميل الدويرى

يوسف عبد الكريم محمد الجراجره



بكالوريوس هندسة ادارة مشاريع مدينة

بلدية المزار الجديدة

عبد الله احمد عبد الله العمرى



محافظة العاصمة

اصاله عمر عبد الرحمن المشاعله

عدي محمود حسين ابو عواد

نضال صدقي رضا عنبوسي

هيثم عبيد الله عبد الله البريقي



بكالوريوس الهندسة الميكانيكية / هندسة السلامة العامة

بلدية ام الرصاص

سامر ماجد لفي النيف

يزن خالد نورس الزيدان

بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة



بلدية السرحان

بركات حمد بركات السرحان

هلا ارشيد موسى الحوامده

وفاء سليمان خلف السرحان



بكالوريوس هندسة الطرق

اقليم وسط

احلام خالد جاسر حسين

اسراء شحاده عبد النبي المصري

اسيل نهار احمد عربيات

الاء محمد عقيل عيال عواد

تمارا جمعه كامل الشوابكه

عوني محمد احمد الغنانيم

محمد محمود سليمان الحديدى



بلدية الشوبك الجديدة

فادي سليمان ابراهيم الهباهبه

مها علي ابراهيم الرفايعه



بلدية العيون

احمد سليمان محمد زيتون



بلدية الفحيص

اسيل احمد علي ابو رمان

فاخر زياد عايد الزيادات



بلدية خالد بن الوليد

ابرار قاسم موسى الصبيحات

سندس محمد عمر مصطفى



محافظة الزرقاء

شروق محمد عطاالله العموش

عبد الله حسين محمد امين القضاه

قاسم محمد عوده القلاب



محافظة جرش

احمد محمد عوده رواشده

رامي سميح محمد عيسى

ليث خالد فالح الرماضنه

مالك توفيق احمد العتوم

محمد ابراهيم حسن نظامي

محمود علي محمد قواقزه



محافظة معان

حسين علي عواد كريشان

طارق ابراهيم امين الفناطسه



بكالوريوس هندسة المساحة



اقليم وسط

اسلام ممدوح محمد الفاعورى

حياة عبد موسى السكارنه



بلدية السرحان

بيان عبدالله محمد الصبيحات



بلدية السلط الكبرى

احمد محمد احمد حميده

صفاء عبد الحليم احمد الحيارى



بلدية دير الكهف

رانيا عوده مسلم المسحان



محافظة العقبة

بيان حمود سليمان المشاقبه

محمد عاطف محمد عبيدات

محمد نادر محمد الصغير



بكالوريوس هندسة المياه والصرف الصحي والبيئة



بلدية سلطة اقليم البتراء

اخلاص محمد سميحان ابو شتال



بكالوريوس هندسة الكهرباء / هندسة الميكاترونكس

بلدية بني هاشم

حازم سعد سلمان المساعيد

