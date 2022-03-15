الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

الوكيل الإخباري - رصد - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن التعرفة الكهربائية الجديدة سوف تخفض تعرفة القطاع التجاري بنسبة 13٪ .

اضافة اعلان



وأضاف الخرابشة، خلال لقاء مع أعضاء غرفة تجارة الاردن، اليوم الثلاثاء، أن الاشتراكات التي لديها عداد لا تحتاج إلى إذن اشغال، منوهاً إلى أنه تجري دراسة التعرفة الكهربائية المرتبطة بوقت الاستهلاك لجميع القطاعات.



وأشار إلى أن على المواطنين التسجيل على المنصة الخاصة للإستفادة من التعرفة المدعومة.



ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة إعتباراً من الأول من نيسان المقبل.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



