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الخرابشة: لن يصدر الفوسفات من الريشة على شكل خام

الإثنين، 10-04-2023 12:06 م

الخرابشة: لن يصدر الفوسفات من الريشة على شكل خام

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إنه لن يتم السماح بتصدير إنتاج الأردن من الفوسفات على شكل خام وإنما سيتم استغلاله في الصناعات التحويلية لتعظيم الفائدة من هذا المشروع الوطني الكبير.

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وبين الخرابشة خلال توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة مع العربية للتعدين أن مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الفوسفات في منطقة الريشة ومدتها 12 شهرا تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الفوسفات في منطقة تقدر مساحتها بـ305 كيلومترات مربعة من خلال اجراء الدراسات الجيولوجية وحفر شبكة آبار استكشافية ضمن برنامج تنقيبي لمنطقة الاستكشاف.


وأكد أن المذكرة هي الأولى من نوعها في مجال استغلال خامات الفوسفات في المنطقة الشرقية من المملكة وتأتي ضمن حزمة البرنامج الوطني للتعدين في إطار جهود وزارة الطاقة لإعادة الزخم لقطاع التعدين في مجال الخامات والمعادن الاستراتيجية مؤكدا أنه لن يتم السماح بتصدير الإنتاج على شكل خام وإنما سيتم استغلاله في الصناعات التحويلية لتعظيم الفائدة من هذا المشروع الوطني الكبير.

 




 

 


 

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