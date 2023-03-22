الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

مجلس النواب يوافق على طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن

الأربعاء، 22-03-2023 01:06 م

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

Solarabic_Jordan_badeya2


الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن أكثر من 80% من أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن استردت كلفة النظام بالكامل، مشيرة إلى أن نسبة مستخدمي مشاريع الطاقة المتجددة أقل من 2.5% من إجمالي المشتركين في جميع القطاعات.

اضافة اعلان


وأضافت الهيئة أنه تم تحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب على كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي، باستثناء القطاع الزراعي والقطاع الصناعي الصغير والمتوسط ومالكو الأنظمة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.


وفيما يتعلق بإمكانية تخزين الطاقة الكهربائية المستخلصة من الأنظمة المتجددة، قالت الهيئة: "جميع أنظمة الطاقة المتجددة المستخدمة في كافة القطاعات لا يوجد لديها معدات تخزين بطبيعة الحال، وبالتالي فإن ربطها مع شبكة الكهرباء مكنها من الحصول على الفائدة من التخزين دون تحمل الكلف المترتبة على التخزين.


وبينت أن كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة قرابة (300) دينار لكل كيلوواط من سعة النظام المركب، وعمرها الافتراضي لا يتجاوز (10) سنوات على الأغلب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
48923_large

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.49.25 PM

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

وزارة المياه والري1

المياه تحتفي باليوم العربي والعالمي للمياه

التعليم الخاص (1)

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

دددد

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

ramadan-moon-and-tooth

فرشاة الأسنان والبنج .. الافتاء والطب يوضحان مبطلات الافطار من عدمها في طب الأسنان

أخبار متعلقة
1577300907221

انهاء برنامج ترشيد الطاقة لدعم القطاع السياحي في فنادق بالعقبة

752fc15a-987

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

60560cc429cae

4 عطاءات لتوفير 410 آلاف وحدة انارة موفرة للطاقة في شوارع المحافظات

63ff2cad6c33a

مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وجامعة الحسين التقنية

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_16975682861669310221

الخرابشة: اطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية قريباً

331422105_867718350963361_5781085409289816461_n

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن