هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن أكثر من 80% من أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن استردت كلفة النظام بالكامل، مشيرة إلى أن نسبة مستخدمي مشاريع الطاقة المتجددة أقل من 2.5% من إجمالي المشتركين في جميع القطاعات.

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وأضافت الهيئة أنه تم تحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب على كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي، باستثناء القطاع الزراعي والقطاع الصناعي الصغير والمتوسط ومالكو الأنظمة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.



وفيما يتعلق بإمكانية تخزين الطاقة الكهربائية المستخلصة من الأنظمة المتجددة، قالت الهيئة: "جميع أنظمة الطاقة المتجددة المستخدمة في كافة القطاعات لا يوجد لديها معدات تخزين بطبيعة الحال، وبالتالي فإن ربطها مع شبكة الكهرباء مكنها من الحصول على الفائدة من التخزين دون تحمل الكلف المترتبة على التخزين.



وبينت أن كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة قرابة (300) دينار لكل كيلوواط من سعة النظام المركب، وعمرها الافتراضي لا يتجاوز (10) سنوات على الأغلب.

