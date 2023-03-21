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الثلاثاء، 21-03-2023 03:53 م

الخرابشة: هدر الطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي

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الوكيل الإخباري - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة القطاع الصناعي الى الاستفادة من صندوق ترشيد الطاقة، بما يسهم في خفض كلف التشغيل و يعزز تنافسية القطاع.

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وأضاف الخرابشة خلال لقائه مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان في مبنى غرفة صناعة عمان، ان هناك هدرا بموارد الطاقة الأمر الذي يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض، موضحا ان الهدر بالطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي، وبين أن هناك قصص نجاح في هذا المجال، من خلال بعض المؤسسات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60%.


وأشار الخرابشة الى ان الحكومة وإدراكا منها لأهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي، فان الوزارة تعمل حاليا على إيصال الغاز الطبيعي الى جميع التجمعات الصناعية، كما تبحث كذلك آليات ايصال الغاز الى المصانع خارج التجمعات الصناعية، حيث ان كلفة الغاز الطبيعي تصل إلى أقل من نصف تكلفة الوقود المستخدم حاليا في المصانع.


من جانبه، دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير الى تطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الأهداف المتوخاة منه الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعتبر كلف الطاقة أبرز معوقات تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، اضافة الى العقبات الأخرى والمتمثل في ارتفاع كلف النقل والشحن وكذلك وضع بعض الدول معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.


وأكد الجغبير أن توفير الغاز الطبيعي سيسهم في تخفيض الكلف والقدرة على المنافسة"، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.

 




 

 


 

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