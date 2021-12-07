الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مُطلعة أن وزير الطاقة صالح الخرابشة سيبحث خلال زيارة الوفد الوزاري الأردني الى رام الله اليوم الثلاثاء، عدة مشاريع مع الجانب الفلسطيني، أبرزها رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين .

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وقالت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" إن هناك هدف لرفع القدرة الكهربائية لتصل إلى 80 ميغاواط لتغطية مناطق القدس والعيزرية وابوديس.



وأضافت أن المباحثات التي ستجري سوف تتناول آليات تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية عبر الأردن.



ووصل اليوم الثلاثاء، 5 وزراء اردنيين الى رام الله في إطار اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين، وهم وزير التجارة والصناعة والتموين، الزراعة، النقل، الاقتصاد الرقمي والريادة، والطاقة والثروة المعدنية.



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