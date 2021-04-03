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السبت، 03-04-2021 10:42 ص

بعد عملية جراحية في كتفه الأيمن

الخصاونة بصحة جيدة

خصا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري -غادر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أحد المستشفيات ، أمس الجمعة، بعد إجراء عملية جراحية في كتفه الأيمن.

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وعلم "الوكيل الإخباري" ، أن الخصاونة بصحة جيدة ، وسيُباشر عمله خلال اليومين القادمين.

وخضع الخصاونة لتدخّل جراحي مبرمج مسبقاً في مفصل كتفه، بعد الإيجاز الصحفي، الذي أعلن من خلاله عن الحزم الاقتصادية ، الأربعاء الماضي.

 

 

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