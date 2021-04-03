الوكيل الإخباري -غادر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أحد المستشفيات ، أمس الجمعة، بعد إجراء عملية جراحية في كتفه الأيمن.

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وعلم "الوكيل الإخباري" ، أن الخصاونة بصحة جيدة ، وسيُباشر عمله خلال اليومين القادمين.



وخضع الخصاونة لتدخّل جراحي مبرمج مسبقاً في مفصل كتفه، بعد الإيجاز الصحفي، الذي أعلن من خلاله عن الحزم الاقتصادية ، الأربعاء الماضي.