الوكيل الإخباري -غادر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أحد المستشفيات ، أمس الجمعة، بعد إجراء عملية جراحية في كتفه الأيمن.
وعلم "الوكيل الإخباري" ، أن الخصاونة بصحة جيدة ، وسيُباشر عمله خلال اليومين القادمين.
وخضع الخصاونة لتدخّل جراحي مبرمج مسبقاً في مفصل كتفه، بعد الإيجاز الصحفي، الذي أعلن من خلاله عن الحزم الاقتصادية ، الأربعاء الماضي.
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