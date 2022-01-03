الإثنين 03-01-2022
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الإثنين، 03-01-2022 01:12 م

الخصاونة : حكوماتنا اليوم برلمانية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن حكوماتنا اليوم برلمانية لأنها حصلت على ثقة مجلس النواب.

وقال الخصاونة، في مداخلة له تحت قبة البرلمان، إن الحكومات الأردنية اليوم لا تبتعد عن فكرة الحكومات البرلمانية من خلال طلب الثقة من مجلس النواب. 

وأوضح أن النموذج المطروح في مشروع تعديل الدستور للحكومات البرلمانية، يأتي بأن تسمي الأغلبية الحزبية رئيس الحكومة ووزرائها، مع الحفاظ على الفصل بين الوظيفتين الحكومية والتشريعية.

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وشدد على أنه يجب إعطاء الفسحة للأغلبية الحزبية بتسمية وزراء ممن لم يترشحوا للنيابة.

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