العقبة: الاحتفال بتخريج فوج بالأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران

الوكيل الإخباري - أكد مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، حرص السلطة على دعم فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل خاصة بعد تنامي الحركة السياحية المحلية والعالمية التي تشكل رافداً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.



وأشار الكباريتي خلال حفل تخريج فوج من أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بأحد برامج الاكاديمية الوطنية للسياحة والطيران اليوم الخميس، إلى أهمية تدريب الشباب خاصة في مثل هذه البرامج وتأهيلهم في أعمال الفندقة والنشاطات السياحية من خلال الشراكة بين السلطة والصندوق والأكاديمية، لافتا إلى دور الصندوق في حماية الفئات التي تحتاج لحماية حقيقية، ودور الأكاديمية في الإشراف والتدريب المختص للقطاع السياحي والفندقي.

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وقال مدير عام الأكاديمية الدكتور محمود الدويري خلال الحفل الذي رعاه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، إن الأكاديمية أخذت على عاتقها بناء الانسان وإكسابه المهارات اللازمة للعمل في القطاع السياحي من خلال البرامج التدريبية وتأهيل الشباب وتسليحهم بالمهارات والمعرفة العملية كلا حسب اختصاصه .



وبين الدويري، أن 54 ألفا يعملون في قطاع السياحة منهم 7 آلاف إناث، وغير الأردنيين نحو 10 آلاف مرشحة للزيادة بمعدل الضعف خلال الأعوام المقبلة، ما يحتم على صانعي القرار التركيز على التعليم التقني، وإعادة النظر بسياسات القبول الجامعي.



وأوضح أن قطاع السياحة غني بفرص العمل حيث يوفر ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل مباشرة لغاية عام 2033، بحسب الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025، أي بمعدل 10 آلاف فرصة عمل كل عام.



ونبه الدويري إلى أهمية تطوير القطاع السياحي للتنافس عالميا خاصة فيما يتعلق بعمل وكالات السياحة والسفر، وتحويلها من وكالات تقليدية إلى إلكترونية، مشيرا الى أنه بحسب منظمة السياحة العالمية، فإن نسبة حجوزات تذاكر الطيران إلكترونيا أصبحت 100%، ونسبة ما يبتاع من برامج الرحلات السياحية إلكترونيا بلغ اكثر من 90%، ونسبة من يقوم بتعديل وجهاتهم السياحية وصل الى 80%.



من جانبه، أكد مندوب مدير عام صندوق المعونة الوطنية إبراهيم الزريقات، حرص الصندوق على دعم أبناء المنتفعين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الصندوق، ينفذ التوجيهات الملكية في دعم هذه الفئة من المجتمع.



وقال، إن الصندوق يرتقي بالخدمات التي يقدمها لمنتفعيه ويمول البرامج التدريبية، مع ضمان عدم تأثر مخصصات أسرهم، إضافة إلى تأهيل وتطوير المنتفعين والحاقهم بسوق العمل وتطوير وتجويد الخطط انسجاما مع التوجيهات الملكية.