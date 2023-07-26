ما مصير العشرة دنانير القديمة بعد طرح الجديدة ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شدد البنك المركزي الاردني في تعميم اصدره اليوم الاربعاء على أن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس.



الى ذلك أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة الملك طلال بن عبد الله، اعتباراً من الاربعاء جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع.

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