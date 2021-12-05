الخصاونة يستقبل كيري ويشيد بالدعم الأمريكي

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، مساء اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري.



وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأميركية والحرص على البناء عليها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وأشاد رئيس الوزراء بالدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للأردن، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.



وتناول الحديث، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، سيما في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.



من جهته، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأميركية للأردن في مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ.

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