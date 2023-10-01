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الأحد، 01-10-2023 01:59 م

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلَّاق والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وجدَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء، التَّعازي إلى الأشقَّاء في جمهوريَّة العراق، بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، داعياً الله تعالى أن يتغمَّدهم بواسع رحماته، وأن يكتب للمصابين الشِّفاء العاجل.

وأكَّد الخصاونة الحرص على تعزيز التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين، سيما في الجانبين الاقتصادي والمصرفي .

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