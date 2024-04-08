الخصاونة يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري -
افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في قرية معاذ بن جبل في منطقة الأغوار الشمالية، بتمويل كامل من صندوق الزكاة.اضافة اعلان
ويضمّ المشروع 9 وحدات سكنية، تم اختيار المنتفعين منها عبر لجنة مختصة ووفق أسس تتوافق مع تعليمات صندوق الزكاة.
ويباشر صندوق الزكاة حالياً ببناء مشروع ثانٍ ضم 10 وحدات سكنية في منطقة البادية الشمالية / محافظة المفرق.
وسلّم رئيس الوزراء شهادات حق المنفعة للأسر المستفيدة من المشروع وكرّم نخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل.