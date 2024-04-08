الخصاونة يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري -

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افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في قرية معاذ بن جبل في منطقة الأغوار الشمالية، بتمويل كامل من صندوق الزكاة.ويضمّ المشروع 9 وحدات سكنية، تم اختيار المنتفعين منها عبر لجنة مختصة ووفق أسس تتوافق مع تعليمات صندوق الزكاة.ويباشر صندوق الزكاة حالياً ببناء مشروع ثانٍ ضم 10 وحدات سكنية في منطقة البادية الشمالية / محافظة المفرق.وسلّم رئيس الوزراء شهادات حق المنفعة للأسر المستفيدة من المشروع وكرّم نخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل.