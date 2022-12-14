الخصاونة ينعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق خالد المدادحة

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق خالد المدادحة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها الرحوم المدادحة لوطنه في جميع المواقع التي شغلها في مجال العمل العام والدبلوماسي.

وشغل المرحوم المدادحة منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في العامين 1996 و 1997، ومندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة، وسفيرا للأردن في كل من اليونان واليابان وألمانيا وبلجيكا ومديرا لمكتب رئيس الوزراء.



وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحوم المدادحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.