الخطيب رئيسا للنقابة اللوجستية الأردنية

الوكيل الإخباري- اختار مجلس ادارة النقابة اللوجستية الاردنية خلال اجتماعه الأول الذي عقده بعد فوزه بالانتخابات، نبيل الخطيب رئيسا للنقابة في دورتها التي تمتد لمدة أربع سنوات مقبلة.

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واختار المجلس نزار صالح نائباً للنقيب ورامي النبر اميناً للسر وكريم الناعوري أميناً للصندوق، واسامه هليل ومحمد العجلوني ومروان عويس وحمزة ابو عجمية وحسن بشناق اعضاء.



وكانت الهيئة العامة للنقابة قد اختارت مجلساً جديداً للنقابة في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي في مقر غرفة تجارة عمان، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي.



وجاء تأسيس النقابة عام 2007، بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمهنة وسطاء الشحن البري والبحري والجوي، ومزودي الخدمات اللوجستية دعما للاقتصاد الوطني.



ومنذ تأسيسها تسعى النقابة إلى الوصول بقطاع اللوجستيات المحلي إلى أعلى مستوى من التطور والحداثة وضمان الإدارة المثلى لتدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة عالية خدمة للمستهلكين.



وتسعى النقابة الى تطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في المهنة والسعي لتحقيق أفضل العلاقات المهنية والاجتماعية بين أعضاء النقابة.



وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية تمثل ما يقارب 40 الف شركة شحن ولوجستيات في 150 دولة حول العالم.

وتقوم النقابة بتوزيع بوالص الشحن للنقل متعدد الوسائط على أعضائها بناءً على اتفاق موقع مع منظمة (فياتا).

