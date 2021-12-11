السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 09:04 ص

الخطيب رئيسا للنقابة اللوجستية الأردنية

image


الوكيل الإخباري- اختار مجلس ادارة النقابة اللوجستية الاردنية خلال اجتماعه الأول الذي عقده بعد فوزه بالانتخابات، نبيل الخطيب رئيسا للنقابة في دورتها التي تمتد لمدة أربع سنوات مقبلة.

اضافة اعلان


واختار المجلس نزار صالح نائباً للنقيب ورامي النبر اميناً للسر وكريم الناعوري أميناً للصندوق، واسامه هليل ومحمد العجلوني ومروان عويس وحمزة ابو عجمية وحسن بشناق اعضاء.


وكانت الهيئة العامة للنقابة قد اختارت مجلساً جديداً للنقابة في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي في مقر غرفة تجارة عمان، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي.


وجاء تأسيس النقابة عام 2007، بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمهنة وسطاء الشحن البري والبحري والجوي، ومزودي الخدمات اللوجستية دعما للاقتصاد الوطني.


ومنذ تأسيسها تسعى النقابة إلى الوصول بقطاع اللوجستيات المحلي إلى أعلى مستوى من التطور والحداثة وضمان الإدارة المثلى لتدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة عالية خدمة للمستهلكين.


وتسعى النقابة الى تطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في المهنة والسعي لتحقيق أفضل العلاقات المهنية والاجتماعية بين أعضاء النقابة.


وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية تمثل ما يقارب 40 الف شركة شحن ولوجستيات في 150 دولة حول العالم.
وتقوم النقابة بتوزيع بوالص الشحن للنقل متعدد الوسائط على أعضائها بناءً على اتفاق موقع مع منظمة (فياتا).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
56272788-2818-496c-9f04-4290d95fcf20

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

1124930297

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

420202812354900068464

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

1639213003712

الفايز ينعى عبيدات

1024x576_main_image5ea6ed2d84a3a

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

12202189726286403432

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

أخبار متعلقة
262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء