السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

رفع أسعار الحليب الطازج في الأردن

السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

الخلايلة: إدارة الأسرة ليست بالأمر البسيط

إعلان نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن الجيل الخامس الأسبوع المقبل

الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الأحد

السبت، 19-03-2022 01:18 م

الخلايلة: إدارة الأسرة ليست بالأمر البسيط

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم، ورشة عمل تدريبية استهدفت الأئمة والواعظين والواعظات العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في إقليم الجنوب، حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.اضافة اعلان


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد الخلايلة، في كلمة خلال اختتام الورشة، إنَ الأسرة مؤسسة من أهم المؤسسات التي تحتاج إلى إدارة، كما أنَ إدارتها ليست بأمرٍ بسيط، مؤكداً أنَ نجاح العلاقة الأسرية حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنَها قائمة على المودة والرحمة؛ فإذا توفر الأساس توفرت حياة فُضلى للأسر، وأنَ مسؤولية إدارة الأسرة ليست تسلطية إنَما تشاورية قائمة على التعاون بين الزوج والزوجة وبين أفراد الأسرة.

وبيَن الخلايلة أهمية الورشة والدليل في إكساب الأئمة والواعظين والواعظات أدوات تمكينية لنجاح عملية الإرشاد والقيام بدورهم في الإصلاح الأسري، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والتطورات التي يشهدها العالم الآن، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتطور وسائل الإعلام التي أصبحت من أكثر الوسائل تأثيراً في حياة الأُسر والمجتمعات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock_000026808259_small

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

0L5A1068

845 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-03-19 at 2.19.43 PM

مجمع اللغة العربية يعلن الفائزين بالمسابقة الفنيَّة

jordan03

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

1647691047845

صدور العدد 398 من مجلة أفكار

M63A1571

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

أخبار متعلقة
c713b84582bbc9ea82acd1c488b3f675

تأجيل أقساط صندوق الحج لشهر نيسان

تقديم-طلب-تجنيد-الامن-العام-4

الأمن يكشف 4 جرائم قتل ويضبط نحو 900 تاجراً ومروجاً للمخدرات ويحرر أكثر من 4 آلاف مخالفة قطع إشارة ضوئية

1645109101621

مذكرة تفاهم بين التنمية والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي

57bdcd40a2bae84cf1245ece8951867c

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ونبراسكا الأميركية

1645108811441

حملة تطوعية لإزالة الأشجار المتضررة في مدينة الحسين للشباب

unnamed-19

الجيش يطور طائرات مسيّرة لمحاربة تهريب المخدرات على الحدود