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الإثنين، 04-04-2022 10:42 ص

صندوق الزكاة: إطلاق سراح 800 غارمة في اول ايام رمضان

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق الزكاة عبد السميرات، إنه تم إطلاق سراح حوالي 800 غارمة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. 

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وبين السميرات، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق سراح 1000 غارمة منذ بداية العام الحالي، مؤكداً أنه لا يوجد غارمة أو مسجونة داخل السجون ممن عليهن قضايا مالية بأقل من 2000 دينار. 


وأشار إلى أن مجموع الغارمات اللواتي تم دفع المبالغ عنهم منذ إطلاق حساب الغارمات وصل إلى 7500 غارمة، بحجم تبرعات وصل إلى 4 مليون و200 الف دينار. 

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