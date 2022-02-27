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الأحد، 27-02-2022 08:31 م

وزير الاوقاف : المساجد ستكون مفتوحة برمضان

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن المساجد غالبا ستكون مفتوحة في رمضان، مؤكدا أن توصية لجان الأوبئة والجهات الطبية تقدر للمحافظة على صحة وحياة الناس.

وأكد الخلايلة في تصريحات صحفية أن توصية اللجان الطبية والصحية في الأردن ستكون محط اهتمام في وزارة الأوقاف.

وأضاف الخلايلة أن إغلاق المساجد في رمضان الماضي جاء بسبب جائحة كورونا وضمن توصية من جهات طبية معتمدة صاحبة تخصص وكان هناك سند شرعي في هذا الأمر.

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