الأوقاف تطلع على تجربة الخدمة المدنية في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس، للاطلاع على تجربته في التنافس للحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.



وأكد مدير وحدة التطوير المؤسسي المشرف العام للجائزة، المهندس حمزة عربيات استعداد الديوان للتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية وغيرها، ضمن مفهوم الشراكات والدور المجتمعي له وسعيه لتبادل الخبرات، وبما يحقق الفائدة المشتركة، ويسهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من الجائزة والمتمثلة في تجذير ثقافة التميز في الجهاز الحكومي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





