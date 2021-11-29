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الإثنين، 29-11-2021 02:19 م

عويس : توجه لاغلاق بعض التخصصات

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، أن هناك توجّها لدى الوزارة والجامعات لاغلاق بعض المساقات التي أصبحت أعداد الخريجين فيها تفوق حاجة السوق، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة في بعض المساقات أصبحت قليلة جدا ولم تعد مرغوبة.

وأضاف عويس في تصريحات صحفية إن عدد الطلبة الذين يدخلون إلى الجامعات هائل جدا، وهو يفوق حاجة سوق العمل، مشيرا إلى أنه خاطب الجامعات لفتح برامج لتعليم الطلبة تخصصات ومهن تتماشى مع حاجة سوق العمل.

وبيّن أن معظم التخصصات بما فيها الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والهندسة أصبحت بين مشبعة وراكدة، لافتا إلى أن تخصص الهندسة مثلا فيه (35) ألف خريج عاطل عن العمل.

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