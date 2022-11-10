الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

الوكيل الإخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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وتحمل القافلة المكونة من خمس شاحنات، مواد طبية وأدوية إلى الجهات الطبية في قطاع غزة ليصار إلى توزيعها على عدد من المستشفيات هناك؛ إيفاء باحتياجات وزارة الصحة الفلسطينية والمراكز التابعة لها، وبحسب تقييم الاحتياجات.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة حرصت في هذه القافلة على تأمين المواد الطبية والأدوية لإيصالها إلى الجهات الطبية في قطاع غزة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف؛ تبرعا من الحكومة التونسية لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.