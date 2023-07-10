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الإثنين، 10-07-2023 06:37 م

الدفاع المدني يحذر من موجة الحر

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الوكيل الاخباري - قال الملازم أول عبدالله السعودي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية للدفاع المدني، إن المديرية على استعداد مسبق للتعامل مع احتياجات المواطنين خلال الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على الأردن الأربعاء المقبل.اضافة اعلان


وتحدث السعودي  لبرنامج عوافي عبر أثير جيش أف أم ، اليوم الاثنين، عن نصائح للمواطنين خلال موجر الحر، مؤكدا أن الوقاية خير إجراء لتلافي وقوع أي حادث خلال موجة الحر

وأضاف أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة تسجل حوادث نتيجة عدم التقيد بمتطلبات السلامة العامة، وتكثر أحيانا حوادث الغرق وحرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية

وأكد أهمية الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لتلافي التعرض لضربة شمس أو إجهاد حراري، مبينا ضرورة ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وعدم الخروج من المنازل وخاصة في وقت الذروة من العاشرة صباحا ولغايات ساعات ما بعد العصر

وحذر من ترك الأطفال داخل المركبات والذين قد يصابون بالخوف والهلع أو يتعرضون للاختناق والإجهاد الحراري، كما حذر من ترك عبوات العطور والولاعات والمعقمات والهواتف النقالة والتي قد تنفجر وتؤدي إلى نشوب الحرائق في المركبات

وحث على شرب كميات كافية من السوائل وخاصة العاملين في المشاريع الإنشائية، داعيا أصحاب هذه المشاريع إلى إعطاء العاملين أقساطا من الراحة ما بين الفترة والأخرى وخاصة خلال فترة الذروة، والتأكيد عليهم بارتداء ملابس السلامة العامة وقبعات الرأس الواقية

 




 

 


 

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