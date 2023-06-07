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الأربعاء، 07-06-2023 09:31 ص

الدفاع المدني يدعو المواطنين لاجتثاث الاعشاب لتلافي الحرائق

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الوكيل الإخباري - دعا مندوب الدفاع المدني الملازم عبد الله السعودي المواطنين لعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات والاستمرار باجتثاث الاعشاب مع ضرورة التخلص منها بطريقة صحيحة وعدم إشعال النيران بقصد الطهي بالقرب من الاعشاب.اضافة اعلان


وبين السعودي  خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أن كوادر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية قدموا الإسعافات الأولية لـ(1304) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ والسيطرة على (187) حريقاً منها (124) لأعشاب جافة وأشجار حرجية مثمرة محاصيل زراعية خلال الـ24 ساعة الماضية

وبين بأن سرعة استجابة وحرفية من قبل فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وقع داخل مطعم في منطقة عبدون إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحال المجاورة.

 




 

 


 

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