الدفاع المدني يدعو المواطنين لاجتثاث الاعشاب لتلافي الحرائق

الوكيل الإخباري -

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دعا مندوب الدفاع المدني الملازم عبد الله السعودي المواطنين لعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات والاستمرار باجتثاث الاعشاب مع ضرورة التخلص منها بطريقة صحيحة وعدم إشعال النيران بقصد الطهي بالقرب من الاعشاب.وبين السعودي خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أن كوادر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية قدموا الإسعافات الأولية لـ(1304) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ والسيطرة على (187) حريقاً منها (124) لأعشاب جافة وأشجار حرجية مثمرة محاصيل زراعية خلال الـ24 ساعة الماضيةوبين بأن سرعة استجابة وحرفية من قبل فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وقع داخل مطعم في منطقة عبدون إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحال المجاورة.