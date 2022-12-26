الدفاع المدني ينقذ ركاب حافلة جرى تداول فيديو لهم يناشدون إنقاذهم - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الدفاع المدني المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني معان تعاملت مع إنقاذ ركاب حافلة نقل متوسطة بعد محاصرتهم بمياه الأمطار داخل حافلتهم (نقل جماعي) في محافظة معان وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانه في الطريق العام .



بدورها عملت الفرق المتخصصة على إنقاذهم بكل مهنية واقتدار، إذ وصلت فور البلاغ آلية ثقيلة ( لودر ) قامت باسناد الحافلة لحين انتهاء عملية الاخلاء ونقل الركاب إلى أماكن آمنة دون أن يتعرض أي شخص لإصابات تذكر.



وكانت كوادر الدفاع المدني قد تعاملت كذلك مع حادثة اخرى لمحاصرة ركاب حافلة اخرى بمنطقة المريغة في محافظة معان وجرى إخلاء 13 راكبا وأُسعفوا للمستشفى للعلاج .

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