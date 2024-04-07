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الأحد، 07-04-2024 03:24 م

صدور العدد 107 من مجلة دراسات شرق أوسطية

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الوكيل الإخباري - أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط الأردن بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، العدد 107 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" ربيع 2024 والذي يقع في 104 صفحات.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، تضمن بحثَيْن محكمَيْن؛ الأول "التحوّلات في البيئة العربية وتداعياتها على العالم العربي"، وناقش التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي شهدتها البيئة العربية خلال العقد الماضي، وسياسات تعزيز الدور والمكانة الدولية للعالم العربي، فيما تناول الثاني "القضية الفلسطينية ومآلاتها المحتملة في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة.


كما تضمن العدد دراستين تحليليتيْن وثلاثة تقارير هي "السعي الإسرائيلي لإلغاء الأونروا: الدلالات السياسية والتداعيات القانونية"، و"التحوّلات في نظرة إسرائيل للمجتمع العربي"، و "ملخص عن تقرير فريق الأزمات العربي "أزمة الدور العربي في الحرب على قطاع غزة".


يذكر أن مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة بمجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة، وصدر منها حتى ربيع 2024 (107) أعداد.


 




 

 


 

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