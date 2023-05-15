الدوحة للأفلام تدعم فيلما أردنيا في مهرجان كان السينمائي

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار الفيلم الروائي الأردني "إن شاء الله ولد"، لدعمه ضمن عدد من الأفلام التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 76 التي تنطلق غدا في فرنسا وتستمر حتى 27 الشهر الجاري.

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وينافس الفيلم الأردني الذي تبلغ مدته 90 دقيقة للمخرج أمجد الرشيد في أسبوع النقاد خلال الدورة 76 للمهرجان.

ويروي الفيلم الذي أنتجته شركة "إيمجيناريوم فيلمز"، قصة أرملة شابة تتعرض لخطر فقدان منزلها ومنزل ابنتها، وتجد نفسها محاصرة ومحرومة من الخيارات، لكنها تقرر المقاومة.



وقالت مؤسسة الدوحة للأفلام في بيان، إن أفلام أسبوع النقاد التي اختارتها المؤسسة، تشمل فيلم "خطوط النمر" للمخرجة أماندا نيل إيو، وفيلم "عيسى" لمراد مصطفى، وفيلم "البلد الضائع" للمخرج فلاديمير بيريسيتش، وفيلم "إن شاء الله ولد".



وقالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاطمة الرميحي، إن تنوع الأفلام التي دعمتها المؤسسة في مهرجان كان السينمائي هذا العام، تمثل شهادة ناصعة على جودة المشاريع التي حصلت على دعم من برامج التمويل بالمؤسسة، وكذلك من مبادرات التدريب والتطوير، معربة عن فخرها بدعم الكتاب وصناع الأفلام الناشئين من مختلف أرجاء العالم ليحققوا التميز في مشاريعهم الإبداعية.



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