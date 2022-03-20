الدوريات الخارجية: ضبط شاحنات مخالفة ومركبات تسير بسرعة 199 كلم/ساعة

الوكيل الاخباري - ضبطت الدوريات الخارجية مساء أمس السبت مركبات شحن ترتكب مخالفة عدم تثبيت الحمولة ومركبة شحن محملة بحجر البازلت دون الحصول على تصريح ودون أخذ الاحتياطات اللازمة وتم إجراء اللازم وتسليم المركبات إلى المركز الأمني.

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كما تم اليوم الأحد ضبط العديد من السرعات العالية كان أبرزها مركبة تسير بسرعة 199 كلم/س على طريق شويعر - الأزرق ومركبة أخرى تسير بسرعة 171 كلم/س على طريق غرندل/العقبة.



وأهابت إدارة الدوريات الخارجية بمرتادي الطريق الالتزام بالقيادة الوقائية وعدم تعريض مستخدمي الطريق للخطر وذلك بالابتعاد عن المخالفات الخطرة.



وأكدت أن الدوريات الخارجية منتشرة على كافة المواقع وعلى مدار الساعة لضبط التصرفات الخاطئة من قبل بعض السائقين والتي تتسبب في وقوع حوادث وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون بالإضافة إلى الاجراء الإداري.



