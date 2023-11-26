الدوريات الخارجية: لا وفيات ولا إصابات بحوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه لم يُسجل خلال 24 ساعة الماضية، أي إصابات أو وفيات في الحوادث التي تم التعامل معها.وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن أبرز ما تم التعامل معه، حادث تصادم بين تريلا وصهريج غاز مسال، على الطريق الصحراوي، دون وقوع أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة.وأضاف أنه تم التعامل فجر اليوم، مع تدهور تريلا، على الطريق الصحراوي باتجاه عمّان، دون وقوع أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة التعامل الخاطئ مع المنعطفات.