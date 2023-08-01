الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية لدول عديدة منها 4 عربية

التعليم العالي تحدد موعد إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة

مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

نقابة الصحفيين ترحب بالتعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منتدى الاستراتيجيات: منصة استثمر في الأردن بداية جيدة للتواصل مع المستثمرين

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

صدور إرادات ملكية سامية

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

القيسي يسلم رئيس بلدية السلط شهادة إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي

الثلاثاء، 01-08-2023 11:11 م

الرصيفة: الشرطة المجتمعية تنفذ مبادرة حديقتنا البيئية هي الأجمل

208831009_3995373597198934_5497006438383111419_n


الوكيل الإخباري - نفذت إدارة الشرطة المجتمعية لمركز أمن المدينة في لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان: "حديقتنا البيئية هي الأجمل"، داخل الحديقة البيئية الجديدة، بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومركز الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


وجرت فعاليات الحملة بحضور متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد، ورئيس البلدية شادي الزيناتي، ومدير شرطة لواء الرصيفة العميد مجدي العبادي، ومشاركة عدد من الفرق التطوعية في اللواء.


وأكد بني خالد أهمية المحافظة على هذه المكرمة الهاشمية المتمثلة بإنشاء الحديقة، و التي جاءت كهدية من جلالة الملك عبدالله الثاني لأبناء مدينة الرصيفة تكريما لهم لتكون متنفسا للأهالي، لافتا إلى أنه من واجب الجميع اليوم الحفاظ عليها بشكل دائم ومنع أي سلوك غير حضاري لتبقى أيقونة بين الحدائق في المملكة.


بدوره، ثمن رئيس بلدية الرصيفة الزيناتي جهود الفرق التطوعية المشاركة في المبادرة، داعيا إلى ضرورة زرع ثقافة الوعي لتعزيز الانتماء للمكان باعتباره من أهم أماكن التنزه في المدينة.


واشتملت المبادرة على حملة نظافة عامة داخل الحديقة البيئية وما حولها، إضافة للتحدث مع زوار الحديقة حول أهمية المحافظة على المرافق العامة والنظافة داخلها، فيما وزعت منشورات توعوية وأكياس ورقية على العائلات الموجودة داخل الحديقة لاستخدامها بالشكل السليم.


وشارك في الحملة اللجنة الإعلامية لبلدية الرصيفة، وفريق عزيز أنت يا وطني، وفريق كن عونا، بالإضافة لمتطوعين من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وجمعية نافذة الرصيفة البيئية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690915402349

انطلاق فعاليات معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية بالصريح

internal medicine210330114245826~

العبداللات رئيسا لجمعية الأمراض الداخلية

1690914987453

مناظرة في "اليرموك" حول "التعتيم الإعلامي"

1690912200093

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في مديرية شباب الزرقاء

6202c516491d3

التعليم العالي تحدد موعد إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة

1690910680858

نقابة الصحفيين ترحب بالتعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

أخبار متعلقة
1690912200093

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في مديرية شباب الزرقاء

img

عرض مسرحية الأطفال حكاية الديك بالزرقاء

60b34c7c13665 (1)

رئيس بلدية الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مفهوم-وأبعاد-الشخصية-المسرحية

عرض المسرحية الكوميدية هونها بتهون بالزرقاء

WhatsApp Image 2023-06-25 at 10.09.18 AM

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

1688712715352

اختتام الدورة التكميلية لبرنامج حزم اليافعين في شباب الزرقاء