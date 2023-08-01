الرصيفة: الشرطة المجتمعية تنفذ مبادرة حديقتنا البيئية هي الأجمل

الوكيل الإخباري - نفذت إدارة الشرطة المجتمعية لمركز أمن المدينة في لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان: "حديقتنا البيئية هي الأجمل"، داخل الحديقة البيئية الجديدة، بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومركز الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء.

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وجرت فعاليات الحملة بحضور متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد، ورئيس البلدية شادي الزيناتي، ومدير شرطة لواء الرصيفة العميد مجدي العبادي، ومشاركة عدد من الفرق التطوعية في اللواء.



وأكد بني خالد أهمية المحافظة على هذه المكرمة الهاشمية المتمثلة بإنشاء الحديقة، و التي جاءت كهدية من جلالة الملك عبدالله الثاني لأبناء مدينة الرصيفة تكريما لهم لتكون متنفسا للأهالي، لافتا إلى أنه من واجب الجميع اليوم الحفاظ عليها بشكل دائم ومنع أي سلوك غير حضاري لتبقى أيقونة بين الحدائق في المملكة.



بدوره، ثمن رئيس بلدية الرصيفة الزيناتي جهود الفرق التطوعية المشاركة في المبادرة، داعيا إلى ضرورة زرع ثقافة الوعي لتعزيز الانتماء للمكان باعتباره من أهم أماكن التنزه في المدينة.



واشتملت المبادرة على حملة نظافة عامة داخل الحديقة البيئية وما حولها، إضافة للتحدث مع زوار الحديقة حول أهمية المحافظة على المرافق العامة والنظافة داخلها، فيما وزعت منشورات توعوية وأكياس ورقية على العائلات الموجودة داخل الحديقة لاستخدامها بالشكل السليم.



وشارك في الحملة اللجنة الإعلامية لبلدية الرصيفة، وفريق عزيز أنت يا وطني، وفريق كن عونا، بالإضافة لمتطوعين من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وجمعية نافذة الرصيفة البيئية.