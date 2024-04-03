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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 11:59 ص

توضيح من البنك المركزي حول ما يتم تداوله عن ورقة النقد لفئة الـ 10 دنانير المزورة

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الوكيل الإخباري - قالت مديرة الإصدار في البنك المركزي الأردني ريم الفايز، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تزوير بورقة النقد من فئة الـ 10 دنانير غير صحيح، وانما هي "نسخ مطبوعة طباعة عادية" عن ورقة نقد صحيحة، ولا تحتوي هذه النسخ على أي علامات أمنية.اضافة اعلان


وأضافت الفايز لـ "الوكيل الإخباري" أنه يمكن لأي شخص أنّ يميّز النسخة المطبوعة عن الحقيقية من خلال الملمس، ومن خلال العلامات الأمنية والخيط الأمني ورقم الفئة المخفي وغيرها من العلامات. 

وأِشارت الفايز إلى أن كل ورقة نقد متداولة تحمل رقم تسلسلي مختلف تماماً عن أي ورقة أخرى، ولا يوجد ورقتين تحملان ذات الرقم، مضيفاً أن طباعة أكثر من نسخة لذات الورقة النقدية من فئة الـ 10 دنانير المتداولة يُثبت أن هذه الورقة مطبوعة بشكل مخالف وغير صحيحة.

وبينت أن حالات التزوير التي تم ضبطها محدودة جداً، منوهة إلى أن البنك المركزي يتابع بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة محاولات التزوير أو التلاعب في الأوراق النقدية.

 




 

 


 

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