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السبت، 05-03-2022 05:52 م

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة إن حقوق المرأة ودورها لم تعد ميدانا للنقاش والاختلاف بعد أن ترسخت القناعة بها لكن الأهم الاتفاق حول كيفية ممارسة هذا الدور والتمتع بحقوقها بتوافق وطني.

وأضاف الروابدة في ندوة نظمتها لجنة المرأة المنبثقة عن المكتب التنفيذي للاحتفالية، اليوم السبت بالمركز الثقافي في إربد تحت شعار (دعم المرأة في الانتخابات.. مشاركتها مستقبلنا)، أنه صار واجبا على القيادات النسائية وكل مقتنع بحقوقها ودورها التفكير بالوسائل والأدوات والوسائل التي توصلها إلى ممارسة حقوقها وتعظيم دورها.

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