الزراعة: ارتفاع أسعار الخيار والبندورة مؤقت

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار الخيار والبندورة "مؤقت" وسببه انخفاض درجات الحرارة، التي تؤثر على المساحات المزروعة بهذين المنتجين.

اضافة اعلان



الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي قال في بيان صحفي إن الارتفاع الذي طال الخيار والبندورة هو ارتفاع "مؤقت" وناتج عن انخفاض درجات الحرارة والتي تؤثر على المساحات المزروعة بهذين المنتجين وكان أثرها فقط من ناحية مراحل النمو والإنتاج لتلك المنتجات.



"من المتوقع أن تعاود هذه الأصناف إنتاجها واستقرار كمياتها خلال الأسبوع القادم لمجرد استقرار وارتفاع درجات الحرارة"، وفق المجالي.



وأضاف أن هذه الأصناف تعتبر ذات حساسية عالية ويصعب تخزينها مما سيؤدي في حال زيادة الإنتاجية إلى زيادة الكميات الواردة للأسواق وانخفاض أسعارها قبيل شهر رمضان المبارك.



وتابع أن بقية المنتجات الزراعية شهدت انخفاضا في أسعارها حيث جاءت معدلات الأسعار في الأسواق المركزية منخفضة مثل البطاطا ٣٥ قرش والبصل ٣٠ قرش والفلفل ٨٠ قرش والزهرة ٤٠ قرش والكوسا ٤٠ قرش والباذنجان ٤٠ قرش والليمون ٥٠ قرش والثوم دينارا.

وبيّن المجالي أن ما تم تداوله حول ارتفاع كافة المنتجات هو غير صحيح وحتى في أصناف الخيار والبندورة لم يكن الارتفاع كما تم التداول من قبل البعض.