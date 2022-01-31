الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

حبس مواطنين اثنين لمدة 3 سنوات بعد ثبوت فسادهما

الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

إصابة رئيس الديوان الملكي بكورونا

مختبر بيولاب يرصد أولى حالات لـ 'المتحور الخفي'من أوميكرون في الأردن

الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

الرياطي حاضر في مجلس النواب - صورة

الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات بين البلدين

الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

الإثنين، 31-01-2022 01:47 م

الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

191567065158fe37e1401d0892836677


الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية اعتبارا من الاثنين؛ وذلك بعد توقف دام لأقل من شهرين لغايات زيادة أوزان المواليد والخراف الصغيرة لتصبح قادرة على تحمل الشحن البري، بالإضافة إلى استفادة المزارعين من القيمة المضافة من تسمين الخراف محليا.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الوزارة في بيان أن "القرار جاء لخدمة مربي الثروة الحيوانية في تسويق المنتج المحلي من الخراف البلدية وحاجة الأسواق الخليجية للخراف المحلية المرغوبة في تلك الأسواق".


وقد تم اتخاذ القرار بناء على دراسة وافية للكميات الواردة للأسواق والاحتياج المحلي حيث قامت الوزارة بفتح باب الاستيراد من كافة الدول المسموح الاستيراد منها وبدون تحديد العدد وتسهيل حصولها على رخص الاستيراد، وإعفائهم من الكفالات البنكية وضمن آلية تضمن توازن الكميات والأسعار في الأسواق.


يذكر بأن صادرات الأردن من الخراف البلدية للأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس، وبما يزيد عن 100 مليون دينار أردني.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ikliu - Copy

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

imgid515703

50 فرصة عمل في جرش

415591

إيقاف 6 مطاعم احترازيا في الزرقاء

4

حبس مواطنين اثنين لمدة 3 سنوات بعد ثبوت فسادهما

main_image61f7c511a4015

إصابة رئيس الديوان الملكي بكورونا

259198_8_1574597979

تجديد شهادات إدارة الجودة للعلوم والتكنولوجيا

أخبار متعلقة
المواشي

200 ألف جرعة لتحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية في المفرق

81286-15971337741219026

اطلاق حملة الارشاد البيطري في المفرق

0L5A1628 - Copy

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

6767

المعايطة: الأردن لا يرضخ لضغوط المنظمات والمؤسسات المانحة

M63A1571

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

12022123587998145821

كتل نيابية تؤيد إضافة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية - أسماء