الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية اعتبارا من الاثنين؛ وذلك بعد توقف دام لأقل من شهرين لغايات زيادة أوزان المواليد والخراف الصغيرة لتصبح قادرة على تحمل الشحن البري، بالإضافة إلى استفادة المزارعين من القيمة المضافة من تسمين الخراف محليا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "القرار جاء لخدمة مربي الثروة الحيوانية في تسويق المنتج المحلي من الخراف البلدية وحاجة الأسواق الخليجية للخراف المحلية المرغوبة في تلك الأسواق".



وقد تم اتخاذ القرار بناء على دراسة وافية للكميات الواردة للأسواق والاحتياج المحلي حيث قامت الوزارة بفتح باب الاستيراد من كافة الدول المسموح الاستيراد منها وبدون تحديد العدد وتسهيل حصولها على رخص الاستيراد، وإعفائهم من الكفالات البنكية وضمن آلية تضمن توازن الكميات والأسعار في الأسواق.



يذكر بأن صادرات الأردن من الخراف البلدية للأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس، وبما يزيد عن 100 مليون دينار أردني.



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