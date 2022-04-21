الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

تلوث الهواء يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بكورونا لدى الشباب

وزارة العمل :عطلة عيد العمال تشمل القطاع الخاص

مبادرات ملكية لإنشاء مصنع يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في جرش

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة

أمن الدولة تمهل 37 متهما بتجارة المخدرات 10 أيام لتسليم أنفسهم

الضمان يكشف طرق وشروط سحب الرصيد الادخاري للأفراد

نقابة التعليم الخاص: رصد عشرات المخالفات القانونية في تعيينات المعلمين

بدء الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية لمواجهة السياسات الإسرائيلية

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الزراعة: استقرار أسعار الحليب وسعر الكيلو 47 قرش

الخميس، 21-04-2022 10:39 ص

الزراعة: استقرار أسعار الحليب وسعر الكيلو 47 قرش

ددددد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم صمادي إن أسعار الحليب والألبان ومشتقاته مستقرة ولن نشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية .

اضافة اعلان


وأضاف صمادي اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر كيلوغرام الحليب في الأسواق المحلية يبلغ 47 قرش من قبل مربي الأبقار .


ونوه أن استقرار أسعار الحليب سينعكس على أسعار الأجبان والقشطة وكافة مشتقات اللبن.


وكانت قد شهدت أسعار الألبان ارتفاعا في بداية شهر رمضان حيث اشتكى مواطنون من وصول سعر علبة اللبن إلى الضعف في الأسواق المحلية .




 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0042

1033 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عععععع

وزارة العمل :عطلة عيد العمال تشمل القطاع الخاص

جرش

مبادرات ملكية لإنشاء مصنع يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في جرش

وزارة عمل 3

العمل: جلسة عن بُعد حول برنامج التشغيل الوطني السبت المقبل

IMG_3480 - Copy

أمن الدولة تمهل 37 متهما بتجارة المخدرات 10 أيام لتسليم أنفسهم

9ab85fe8-وزارة-العدل (1)

العدل: 67 طلبا للمساعدة القانونية في آذار

أخبار متعلقة
Wheat_photo-cred-Adobe-stock_E-copy

خطة حكومية للتوسع في زراعة القمح والشعير

0L5A1045

الزراعة: انخفاض سعر البندورة نحو 50% بالسوق المركزي

0L5A1048

الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات إتلاف الخضار

jkjhkj - Copy

الزراعة ودائرة الأراضي تطلقان شروط وآليات الاستثمار في أراضي حوضي الحماد والسرحان

3202231125619937137920

الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

0L5A5727

الزراعة : استقرار أسعار عدد من المحاصيل