الزراعة: استقرار أسعار الحليب وسعر الكيلو 47 قرش

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم صمادي إن أسعار الحليب والألبان ومشتقاته مستقرة ولن نشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية .

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وأضاف صمادي اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر كيلوغرام الحليب في الأسواق المحلية يبلغ 47 قرش من قبل مربي الأبقار .



ونوه أن استقرار أسعار الحليب سينعكس على أسعار الأجبان والقشطة وكافة مشتقات اللبن.



وكانت قد شهدت أسعار الألبان ارتفاعا في بداية شهر رمضان حيث اشتكى مواطنون من وصول سعر علبة اللبن إلى الضعف في الأسواق المحلية .







