الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات إتلاف الخضار

الوكيل الإخباري - أصدر الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي توضيحا حول إتلاف الخضار وأسعارها.

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وفي بيانه السبت، قال المجالي: تتبعت وزارة الزراعة على مدى الأيام الماضية عددا من الفيديوهات والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن إتلاف للخضار أو أسعار الخضار، حيث تبين بعد التدقيق أن أغلب هذه الفيديوهات تعود لأعوام ماضية.



وتابع ، فيما يخص الصور أيضا فإن أغلبها من خارج الأردن والأسعار والمعلومات على تلك الصور غير صحيحة، حيث أن سعر الخضار في الأردن هو الأقل مقارنة مع دول الإقليم والدول المجاورة.



وأوضح أن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل هو انخفاض الإنتاج بسبب الظروف الجوية غير الاعتيادية والتي سبقت الشهر الفضيل، كما شكلت الزيادة في الطلب سببا إضافيا، علما بأن العرض بات يتزايد بعد تحسن الظروف الجوية وسينعكس حتما على الكميات المعروضة من الخضار وأسعارها.



وأكدت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المختصة على متابعة هذه الفيديوهات المضللة ومحاسبة من خلفها وفق الأطر القانونية المرعية.