الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 12:58 م

الزراعة : استقرار أسعار عدد من المحاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، الخميس، إن الأسواق المركزية للخضار والفواكه "شهدت زيادة" في كميات الخضار والفواكه الواردة من الإنتاج المحلي.

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وأضافت أن "معدل الكميات كانت في أواخر الأسبوع الماضي 2200 طن، وارتفعت مطلع الأسبوع الحالي لتصبح 2900 طن"، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الماضيين أدى إلى زيادة الكميات الواردة للأسواق المركزية لتبلغ الخميس 3150 طن.


وسجل الخيار والكوسا والبصل تراجعا في أسعاره، وما زالت البطاطا والبندورة والباذنجان والزهرة تسجل أسعارا أعلى من معدلاتها بمثل هذا الوقت من السنة.


وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن الزيادة في درجات الحرارة "ستؤدي حتما لزيادة في الإنتاج وتخفيض الأسعار وفق قواعد العرض والطلب".


وتدعو وزارة الزراعة المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على الشراء وتخزين الخضار والفواكه، حيث إن الكميات المتاحة تفوق الاحتياجات المحلية.


 




 

 


 

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