المواصفات تتحقق من 1100 اسطوانة و 82 وكالة غاز خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة استمرارها بالرقابة والتفتيش على اسطوانات الغاز المنزلي، ومواصلة الجولات المكثّفة خلال الشتاء في ظل ارتفاع الطلب عليها.

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم، إنّ مفتشيها تحققوا خلال جولات تفتيشيّة فجائيّة خلال شهر كانون الثاني من العام الحاليّ من (1100) اسطوانة غاز منزليّ لدى (82) وكالة ومستودع وسيارة غاز في المملكة، تضاف إلى (7006) اسطوانات غاز لدى (226) وكالة ومستودع وسيّارة خلال العام الماضي.



وأضاف البيان إن الجولات مستمرّة بشكل دوريّ على محطّات التعبئة، للوقوف على عمليّة التعبئة، والتحقق من وزن الاسطوانات وسلامتها و صماماتها.



ونوّه البيان إلى أن المؤسسة تتابع بشكل حثيث الحالة الفنيّة للاسطوانات، وشطب غير الصالح منها، حيث تمّ شطب (53136) اسطوانة خلال العام الفائت، بقرار لجنة مشكّلة لهذه الغاية، تضم مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومديريّة الدفاع المدنيّ ومصفاة البترول الأردنيّة.



وأوضح البيان أن وحدة الإعلام والاتصال في المؤسسة نشرت خلال الأيام الماضية العديد من الرسائل التوعويّة التي توضّح إجراءات المؤسسة الرقابيّة على الاسطوانات، وتضمّنت إرشادات للمواطنين حول سبل تقديم الشكوى للمؤسسة، وكيفيّة الاستدلال على وجود تلاعب في الاسطوانة، والتحقق من سلامة وزنها والختم الانكماشيّ.



وتدعو المؤسسة المواطنين حال شكّهم بوزن الاسطوانة أو وجود خلل في الصمام أو عبث في الختم الانكماشيّ إلى إبلاغها على هاتف و"واتس اب" الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة و تطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)، مشيرة إلى أنها استقبلت (40) شكوى خلال شهر كانون الثاني، تمّت متابعتها جميعاً واتخاذ الإجراءات وفقاً لنتائج المتابعة.



وكانت المؤسسة قد حوّلت وكالتين مخالفتين للمدّعي العامّ، وصادرت (17) اسطوانة مخالفة خلال العام الفائت (2021)