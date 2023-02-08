الزراعة تهيب بالمزارعين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية فترة المنخفض

الوكيل الاخباري - أهابت وزارة الزراعة بالمزراعين توخي الحذر والإلتزام بالإجراءات الاحترازية طيلة فترة المنخفض الجوي.



وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إنه وللتعامل مع موجات الصقيع ونظرا للتوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية والتي أكدت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



كما أهابت الوزارة من خلال إدارة الإرشاد الزراعي بضرورة إحكام اغلاق البيوت المحمية وفتحها خلال فترات النهار للاستفادة من أشعة الشمس وعمل قنوات لتصريف مياه الامطار حول بيوت المحمية لمنع تجمع المياه بكميات كبيرة، مثلما دعت لتدفئة النباتات من خلال حرق الجفت والري الرذاذي للنباتات بالأخص النباتات ذات الحساسية العالية التي تتحسس من البرودة وتغطيتها أيضا بالأغطية البلاستيكية أو القش أو الخيش.



وفيما يخص الانتاج الحيواني نصحت الوزارة مربي المواشي بإغلاق زرائب المواشي مع توفير التغذية الكافية لها، مثلما نصحت مربي النحل بإغلاق خلايا النحل احكاما متقنا وذلك للحفاظ على خلايا النحل بعد توفير مادة غذائية واهمية اتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الزراعة ومتابعة النشرة الجوية الصادرة من التلفزيون الاردني أولا بأول والتواصل مع أقسام الإرشاد الزراعي في المحافظات والالوية والمراكز الزراعية المنتشرة في المملكة.

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