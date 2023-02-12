الزراعة: سنستمر بإغلاق أسواق المواشي للحد من الحمى القلاعية

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أنه جرى تأمين 62 ألف جرعة من مطعوم الحمى القلاعية للأبقار في الأردن.



وبين المجالي في حديثه للتلفزيون الأردني أن الوزارة عملت منذ اليوم الأول لانتشار المرض في بؤرة منطقة الضليل على حصره من خلال كوادر الوزارة والنقابات والجمعيات والاتحادات أصحاب الشأن بالتنسيق مع خبراء من دول أوروبية.



وكشف المجالي أن المرحلة الأولى للتطعيم بدأت من خلال تطعيم ابعد بؤرة بمسافة 10 كم، فيما ستكون المرحلة الثانية للدائرة الأقرب لمنطقة انتشار البؤرة.



وأشار إلى أن الوزارة ستستمر إجراءاتها بإغلاق أسواق المواشي في المحافظات، وتأمين دخول وخروج الحيوانات ووقف استيراد القش من العراق، "وسيلمس المزارعين والسوق المحلي نهاية الأسبوع الجاري نتائج هذه الإجراءات للحد من مرض الحمى القلاعية".



ونوه إلى أنه لم تسجل أي إصابة بالمرض بين الأغنام، معتبرا أن انتشار المرض في بؤرة واحدة يسهل التعامل معه ضمن الإجراءات المتبعة.

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