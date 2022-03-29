الزرقاء: مهرجان احتفالي بذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض

الوكيل الإخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي، مهرجانا احتفاليا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض، وذلك في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء.

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وقال رئيس النادي جمال أبو دية، إن ذكرى معركة الكرامة التي سطر فيها بواسل الجيش العربي أروع معاني التضحية والفداء، هي تجسيد حقيقي لوحدة المصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني.



وبين خلال الحفل الذي أداره أمين سر النادي جمال القاروط، أن ذكرى يوم الأرض، لا زالت خالدة في الذاكرة والهوية الفلسطينية والعربية، حينما هب فلسطينيو الداخل المحتل، ضد استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على قرابة 21 ألف دونم من أراضي القرى الفلسطينية بمنطقة الجليل بهدف إقامة المستوطنات، حيث أعلن الفلسطينيون الإضراب العام واندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.



من جانبها، قالت مساعدة مدير الثقافة، رئيس قسم النشاطات والاتصالات في المديرية منى سعود، إن ذكرى معركة الكرامة ستبقى خالدة في نفوس الأردنيين وتاريخ الاردن، حيث سطر فيها أبطال الجيش العربي أروع صور البطولة والفداء وحطموا أسطورة الجندي الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأثبتوا للعالم قدرة وشجاعة الجندي الأردني في التصدي للعدو.



وخلال الحفل قرأ الشاعران موسى حوامدة وموسى الكسواني، مجموعة من القصائد، فيما اختتم الفنان هشام الاقطش الاحتفال بتقديمه باقة من الأغاني الوطنية التي تستنهض الهمم.



ونظمت جمعية الفن التشكيلي في الزرقاء، على هامش الحفل معرضا للفن التشكيلي شارك فيه مجموعة من الفنانين اختصرت لوحاتهم كل الكلمات بصور تحاكي الواقع، وجسدت الواقع الحقيقي لوحدة الكرامة مع الأرض.